Atalanta, Romero: “Ringrazio la Juventus, Gasperini un maestro”

Arrivato all’Atalanta in prestito dalla Juventus, Romero ha rivelato: “Gasperini mi sta facendo crescere molto, il Papu è fantastico”

Alla base dei grandi risultati della ‘Dea’ degli ultimi anni c’è anche un lavoro certosino e di grande programmazione sul mercato. Nell’ultima sessione estiva, fra gli altri rinforzi, è arrivato alla corte di Gasperini anche Cristian Romero. Il difensore argentino, in prestito dalla Juventus, si sta ritagliando uno spazio importante nell’Atalanta e in una lunga intervista a ‘Sky Sport’ ha raccontato la propria carriera. “Devo ringraziare la Juve, perché quando ho iniziato con Serie A con il Genoa credevo di aver già raggiunto il punto più alto della mia carriera. Mi sono allenato con i bianconeri per tre settimane, sono un gruppo fantastico e ho conosciuto grandi campioni”. Il suo approdo a Bergamo, poi, sta andando molto bene: “Sono felice di essere in una grande squadra che gioca la Champions League”.

Romero ha voluto, poi, ringraziare due dei pilastri dell’Atalanta attuale: “Mi avevano parlato tutti bene di Gasperini, mi piace come allenatore e mi sta facendo crescere molto. Il Papu Gomez mi ha fatto sentire subito uno del gruppo, è una persona fantastica”. Infine, l’argentino ha lanciato un messaggio al Liverpool: “Giocheremo come sappiamo al ritorno, con una mentalità diversa e proveremo a fare risultato”.

