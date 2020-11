Juventus, Pirlo aspetta Bonucci | Ecco i tempi di recupero

Pirlo spera di recuperare Bonucci entro due settimane, per la volata Champions

Il rientro in gruppo di De Ligt non tranquillizza ancora del tutto Andrea Pirlo: il tecnico bianconero deve ancora fare a meno di Chiellini e di Bonucci, con il primo che si è allenato a parte nella giornata di oggi e il secondo che è rientrato dalla Nazionale anzitempo per un problema alla coscia destra. Dei due a preoccupare di più è sicuramente l’ex Milan, a causa dei tempi dilatati di recupero, ma la Juventus spera di poterlo riavere in campo nell’arco di due settimane.

Stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, infatti, Pirlo spera di poter riposizionare al centro della difesa Bonucci già per la sfida con il Benevento e successivamente contro la Dinamo Kiev in Champions League: gli impegni sono previsti per il 28 novembre alle 18:00, in anticipo al sabato sera, e il 2 dicembre alle 21:00. Fondamentale soprattutto la sfida di Champions League, che farà da prologo al ritorno contro il Barcellona, gara che potrebbe essere fondamentale per decidere la posizione nel girone.

