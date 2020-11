Juventus, UFFICIALE: due recuperi e quattro giocatori a parte

Report di allenamento dalla Continassa per la Juventus che recupera due giocatori

In attesa di riavere l’intero gruppo a disposizione per preparare al meglio la sfida di sabato sera contro il Cagliari, la Juventus di Andrea Pirlo è tornata ad allenarsi alla Continassa con alcune notizie positive per il tecnico bianconero. Si parte da Alex Sandro e De Ligt, che hanno svolto l’intera seduta in gruppo e si potrebbero candidare per tornare nella formazione titolare già in questo fine settimana.

Ha proseguito l’iter riabilitativo Bonucci, che ha lasciato il ritiro della Nazionale anzitempo per un infortunio muscolare alla coscia destra. Lavoro personalizzato, invece, per Chiesa, Ramsey e Chiellini, insieme con anche Dybala, che non si è aggregato alla nazionale argentina proprio per essere al meglio della condizione alla ripresa del campionato. La prossima seduta di allenamento è fissata per mercoledì mattina.

