Inter, il Real Madrid in ansia: infortunio per Sergio Ramos

Inter, tegola per Zidane e per il Real Madrid in vista della sfida di Champions League: si fa male in nazionale Sergio Ramos

Paura per il Real Madrid, in vista del ritorno di Champions League contro l’Inter. Infortunio infatti per Sergio Ramos nel corso di Spagna-Germania di Nations League. A pochi minuti dall’intervallo, il difensore si è accasciato per un problema al flessore della coscia destra. Immediata la sostituzione con Eric Garcia, condizioni da monitorare per l’esperto difensore andaluso. Il rischio per Zidane è di dover fare a meno di lui tra una settimana nel cruciale appuntamento in Europa con i nerazzurri, dall’altra parte Conte spera.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, tre incedibili sul mercato | Non c’è Lautaro: parte l’assalto

Calciomercato Juventus, il padre di Sergio Ramos allo scoperto sul futuro!