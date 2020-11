Calciomercato Roma, aria di rinnovi: da Mirante a Pellegrini

Aria di rinnovi in casa Roma. Si lavora sul prolungamento di Antonio Mirante, molto positivo in questo avvio di stagione

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto sui rinnovi di contratto di casa Roma, a partire da Antonio Mirante. Come aveva anticipato già nelle scorse settimane Calciomercato.it, l’esperto portiere italiano ha saputo conquistare a suon di prestazioni l’intero ambiente giallorosso conquistando i galloni da titolare a discapito di Pau Lopez. Mirante ha dimostrato una professionalità tale da meritare un prolungamento contrattuale con tanto di ipotesi post-calcio giocato che inizia a serpeggiare nella dirigenza. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A ruota dopo l’esperto portiere sarà la volta di Lorenzo Pellegrini, anche se prima bisognerà aspettare la scelta del nuovo direttore sportivo. Il classe 1996, in scadenza 2022, si aspettava di essere già chiamato, come evidenziato dalla rosea, ma i molteplici cambiamenti societari hanno rallentato il processo. È inoltre già in corso una trattiva anche per il rinnovo di Calafiori per poi andare su Dzeko e Zaniolo. Col bosniaco si lavora per il 2023 spalmando il contratto.

