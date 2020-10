Il portiere giallorosso è tra i migliori di questo inizio stagionale. Ieri, ha confezionato anche un prezioso passaggio per il gol di Dzeko

Una certezza, in porta, e adesso anche prezioso uomo-assist per gli attaccanti della Roma: Antonio Mirante è sempre più indispensabile per la formazione di Fonseca. Il portiere campano ieri ha confezionato un perfetto passaggio per Mkhitaryan pronto a servire poi Dzeko, per il momentaneo 2-1. Ma non è solo l’aspetto tecnico ad aver conquistato Fonseca: Mirante è stato promosso a titolare indiscusso per la sua personalità e il suo apprezzato carisma. Qualità, queste, in grado di sedurre anche lo spogliatoio giallorosso che aveva bisogno di un nuovo punto di riferimento dopo l’addio di Kolarov. Pertanto, a Trigoria proseguono le valutazioni su un rinnovo del classe ’83: una mossa studiata e condivisa dalla società anche per allontanare le sirene delle corteggiatrici del portiere ex Bologna.

