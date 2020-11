Calciomercato Roma, doppio rinnovo: le ultime di CM.IT

La Roma blinda il futuro: doppio rinnovo per due talenti giallorossi

Mentre continua la ricerca del direttore sportivo, la Roma pensa anche al futuro. In questi giorni il club giallorosso ha portato a termine le trattative per un doppio rinnovo, blindando così due dei giovani più interessanti del suo settore giovanile. Si tratta di Nicola Zalewski e Riccardo Ciervo, entrambi classe 2002 protagonisti della Primavera di Alberto De Rossi.

La Roma Primavera continua a volare in campionato, addirittura a punteggio pieno dopo sei partite giocate e la vittoria roboante contro la Juventus. Una squadra che sta mettendo in mostra diversi gioielli, da Milanese a Podgoreanu passando per Zalewski – su cui si sono posati già gli occhi di alcune squadre – e Ciervo. Come raccolto da Calciomercato.it, proprio questi ultimi due sono stati appena blindati dal club giallorosso e da Morgan De Sanctis. Entrambi hanno infatti firmato un prolungamento del contratto fino al 2024.