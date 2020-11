Leonardo Bonucci si è fermato nuovamente in Nazionale. Il difensore della Juventus rischia uno stop di 2-3 settimane

Emergenza difesa per la Juventus, che ritroverà de Ligt dopo la sosta ma perde in un solo colpo Chiellini e Bonucci per il prossimo tour de force tra campionato e Champions League. Se il capitano resterà out per circa un mese, anche l’altro senatore della retroguardia bianconera sarà costretto alla sosta forzata ai box per almeno tutto il resto del mese di novembre.

LEGGI ANCHE >>> Polonia, Szczesny su Bonucci e Chiellini: “Spero tornino presto”

Juventus, si ferma anche Bonucci: le partite che salterà il difensore

Bonucci si è nuovamente fermato in Nazionale, come annunciato ieri dallo stesso difensore classe ’87. Niente Polonia e Bosnia in Nations League, con l’ex Milan che tornerà a Torino dopo il match di stasera degli azzurri a Reggio Emilia contro Lewandowski e compagni. Bonucci accusa un problema agli adduttori e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli. Rischia uno stop di 2-3 settimane, saltando quindi diverse partite dei bianconeri. Bonucci non ci sarà sicuramente per le gare con Cagliari e Benevento in campionato, oltre alla sfida di Champions League con il Ferencvaros. Difficile che riesca a recuperare per l’incrocio del 2 dicembre con la Dinamo Kiev, mentre qualche speranza in più per rivederlo in campo potrebbe esserci tre giorni più tardi nel derby contro il Torino. Altrimenti, possibile convocazione per la trasferta di Champions a Barcellona.

I guai quindi continuano nel reparto arretrato per Andrea Pirlo, che per la prossima partita contro il Cagliari avrà a disposizione soltanto Demiral, Danilo e il rientrante de Ligt in difesa. Possibile l’arretramento sulla linea a tre di Alex Sandro, anche lui nuovamente a disposizione come l’olandese ex Ajax.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo da 80 milioni | Mendes porta via Dybala