Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il piano per Haaland a gennaio

Calciomercato Juventus, novità importanti sul futuro di Haaland dalla Spagna: riparte l’assalto al norvegese del Borussia Dortmund

La Juventus segue da vicino diversi profili di giocatori sia di alto profilo che dalla carta d’identità giovane. Uno di questi è sicuramente quello di Erling Haaland, per il quale però la concorrenza è agguerrita. I bianconeri devono fare i conti con la presenza del Real Madrid, che altrettanto da tempo sembra interessato a lanciare l’assalto al momento opportuno. Dalla Spagna, giungono notizie di un Real pronto a mettere sul piatto i 75 milioni di euro richiesti dal Borussia Dortmund, soprattutto in un caso. Secondo ‘TVE’, i Blancos presenterebbero l’offerta nel caso in cui il club giallonero, inserito nel girone di Champions League dove c’è anche la Lazio, dovessero alla fine mancare la qualificazione agli ottavi di finale. Non solo: sul piatto verrebbe messo anche Luka Jovic, con la possibilità di un prestito biennale con diritto di riscatto. Ipotesi possibile, anche se al momento i tedeschi guidano il raggruppamento a quota 6, davanti proprio ai biancocelesti con 5 al Bruges a quota 4.

