Tutto confermato, contro la Polonia non ci sarà Moise Kean, per un problema muscolare. Out anche Pellegri. Mancini chiama Okaka dell’Udinese

L’Italia, reduce dal successo in amichevole contro l’Estonia, è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista degli impegni in Nations League contro Polonia e Bosnia, in programma domenica 15 e mercoledì 18 novembre.

Come si legge sul sito ufficiale della Federazione, gli azzurri per i due match non potranno contare su Moise Kean e Pietro Pellegri. Entrambi gli attaccanti hanno lasciato oggi il ritiro, al loro posto il gruppo abbraccia Stefano Okaka Chuka. L’attaccante dell’Udinese è alla sesta convocazione in Nazionale. L’ultima chiamata risale, però, a ben quattro anni e mezzo fa.

