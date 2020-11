Victor Osimhen a segno con la Nigeria contro la Sierra Leone ma esce in barella per un infortunio

Il Napoli in ansia per Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha subito un infortunio in Nazionale: durante Nigeria-Sierra Leone (gara terminata 4-4 con una rete anche dell’ex Lille) è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema al polso destro. Osimhen è stato trasportato fuori dal campo in barella, apparentemente molto sofferente.

Il 9 del Napoli è caduto rovinosamente a terra dopo un contrasto di gioco ed è stato sostituito. Restano ora da valutare le sue condizioni in vista del ritorno del campionato. La squadra di Gattuso è attesa dal big match di domenica 22 novembre contro la capolista Milan e un eventuale forfait peserebbe non poco per gli azzurri.