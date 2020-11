Problemi per l’Italia in vista della sfida alla Polonia: Bonucci in forte dubbio, mentre l’attaccante ha lasciato il ritiro

L’Italia si avvicina alla sfida contro la Polonia, decisiva per il passaggio alla fase finale di Nations League, con diversi problemi. Tra gli azzurri non è certa la disponibilità di Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus non ha partecipato all’allenamento odierno e la sua presenza contro Lewandowski e compagni è in forte dubbio.

Non ci sarà sicuramente, invece, Moise Kean: l’attaccante ha riportato un infortunio muscolare ed ha già lasciato il ritiro della Nazionale per far ritorno al Psg. Per lui, come per Pellegri (altro infortunato e rientrato al club di appartenenza), niente sfide contro Polonia e Bosnia.