Calciomercato Juventus, Dybala ferito | Tante critiche e stallo sul rinnovo

Sono tanti i problemi che sta attraversando Paulo Dybala in quest’inizio di stagione con la Juventus. L’argentino ha subito diverse critiche

Non ha iniziato molto bene la stagione Paulo Dybala, alle prese con diversi problemi. Il 10 della Juventus si è lentamente ripreso da un infortunio muscolare avvenuto la scorsa estate, ma ha faticato a trovare la forma migliore. L’argentino ha anche perso il posto da titolare in favore di Ronaldo e Morata, viste anche le prestazioni poco brillanti con Barcellona, Spezia e Lazio.

Calciomercato Juventus, Dybala si sente scontento e ferito. Rebus futuro

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ ha svelato che i problemi che sta attraversando Dybala, lo hanno reso un uomo ferito nell’animo. Tante infatti le critiche ricevute dopo l’errore contro la Lazio, che ha poi causato il pareggio di Caicedo allo scadere. La titolarità persa e il poco feeling con Pirlo hanno poi fatto il resto. La sensazione è che abbia influito anche lo stallo sul rinnovo del contratto. ‘La Joya‘ oggi guadagna circa 7,5 milioni di euro, ma ne chiede 15. La Juventus non vorrebbe spingersi oltre gli 11 milioni, compresi i bonus. Chiaramente il fatto che in rosa ci sia Ronaldo, che percepisce un ingaggio da 31 milioni all’anno, influisce parecchio sulle trattative con gli altri big della rosa. Il club bianconero potrebbe comunque pensare alla cessione di Dybala. La crisi dovuta al Covid-19 ha influito sulle casse bianconere e l’attuale contratto del giocatore scadrà nel 2022. O arriverà il rinnovo o sarà ceduto la prossima estate, per evitare che venga perso a zero. La palla passa al giocatore, che deve riprendersi se vuole far valere le sue ragioni in sede di mercato, anche nelle eventuali trattative con altri top club.

