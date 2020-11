Nuova vita rossonera per Franck Kessie, ora centrale nel progetto tecnico di Pioli tanto da diventare un pilastro incedibile

Tra gli inamovibili di Stefano Pioli ora c’è anche Franck Kessie, che dopo qualche stagione di alti e bassi ora si è preso di diritto il centrocampo del Milan tanto da diventare anche un leader maximo dello spogliatoio. L’ivoriano come evidenziato da ‘Tuttosport’ ora ‘siede’ allo stesso tavolo dei vari Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma acquisendo di fatto il ruolo di intoccabile. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nelle scorse sessioni di mercato il suo nome fu spesso accostato ad una possibile partenza con in particolar modo l’Inter di Conte interessata. La musica però è cambiata: Kessie ha preso in mano la situazione in questa seconda vita milanista. La società meneghina non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza 2022, ma ad oggi l’ivoriano ha raggiunto lo status di incedibile.

