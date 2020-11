Nations League, Toni Kroos contro FIFA e UEFA: “Siamo burattini”

Il centrocampista del Real Madrid e della Germania Toni Kroos ha attaccato FIFA e UEFA: “Ci prosciugano fisicamente e finanziariamente”

Non si placano le polemiche riguardo alla Nations League ed ai troppi impegni previsti da FIFA e UEFA. Questa volta, alle rimostranze di presidenti, dirigenti e allenatori si aggiungono anche quelle dei giocatori. In particolare, è stato Toni Kroos che nel corso del podcast ‘Einfach mal Luppen’ e come riportato da ‘Bild’, ha attaccato le federazioni per i troppi impegni a cui devono sottostare i giocatori. “Alla fine, di tutte queste cose che sono state inventate siamo in qualche modo solo i burattini di Fifa e Uefa“.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Poi il centrocampista della Germania e del Real Madrid ha espresso un’opinione contraria a Nations League ed all’espansione del Mondiale per Club. “Fatte per risucchiare tutto finanziariamente e ovviamente per risucchiare tutto fisicamente da ogni singolo giocatore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma, niente nazionale per Mkhitaryan: i motivi dell’esclusione

VIDEO CM.IT | Juventus-Napoli, ricorso respinto! La sentenza e le prossime tappe

Juventus, annuncio del ct del Portogallo sulle condizioni di Ronaldo