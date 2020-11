Roma, niente nazionale per Mkhitaryan: i motivi dell’esclusione

L’Armenia ritira la convocazione di Mkhitaryan: rimarrà in isolamento a Roma

Dopo la FIGC che aveva, nella giornata di ieri, ritirato le convocazioni degli azzurri tesserati della Roma, oggi tocca alla federazione armena ritrattare sulla chiamata nei confronti di Mkhitaryan. Preoccupati per la diffusione del Covid in Italia e in particolar modo nella squadra giallorossa, in Armenia non si attenderà l’arrivo del capitano, che quindi rimarrà in isolamento a Roma.

La comunicazione è arrivata tramite l’account ufficiale di Twitter della federazione armena, che specifica: “Considerando la velocità con cui il Sars-CoV-2 si sta diffondendo e il protocollo di isolamento che deve osservare la Roma dopo gli ultimi casi confermati, Mkhitaryan non si unirà ai compagni di Nazionale in vista dei prossimi due match in programma”.

Considering the increased speed of the Sars-CoV-2 infection disease and the protocol of @OfficialASRoma First team squad isolation after the confirmed case, Henrikh Mkhitaryan WILL NOT join Armenian NT for the upcoming 2 matches.#Armenia #Mkhitaryan #GEOARM #MKDARM #ArmenianNT pic.twitter.com/AHSe4b22re — Official Armenian FF (@OfficialArmFF) November 11, 2020

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Roma, UFFICIALE: anche Kumbulla positivo al Covid-19

Roma, UFFICIALE: Santon e Fazio positivi al Covid-19