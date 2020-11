Juventus, annuncio del ct del Portogallo sulle condizioni di Ronaldo

Il CT del Portogallo ha rassicurato l’ambiente Juventus: Ronaldo si è allenato

Il pareggio con la Lazio ha lasciato in eredità all’ambiente Juventus tanta amarezza per una vittoria sfumata nei minuti dei recupero, ma anche apprensione per le condizioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese era stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di una botta alla caviglia, ma il Ct della nazionale lusitana ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni dell’attaccante: “Sapeva da domenica di non avere nulla di particolare. Si è allenato con i compagni e può giocare una delle tre partite, se ho capito bene” ha dichiarato Fernando Santos.

Il Portogallo sarà impegnato in tre gare, proprio come l’Italia, di cui la prima sarà un’amichevole contro Andorra, alla quale farà seguito la doppia sfida di Nations League con Francia a Croazia. In una di queste due potrebbe essere impiegato Ronaldo, che invece per le restanti siederà in panchina: più tempo per recuperare e maggior serenità per Andrea Pirlo, che per la gara del 21 novembre contro il Cagliari potrà riavere Cristiano a pieno regime.

