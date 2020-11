Oggi è arrivata la sentenza della Corte Sportiva d’Appello sul 3-0 a tavolino in favore della Juventus e il punto di penalizzazione al Napoli

Confermata la sentenza sulla vittoria a tavolino della Juventus per 3-0 e il punto di penalizzazione al Napoli. La reazione del club partenopeo non si è fatta attendere, attraverso un comunicato sul sito web ufficiale: “La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d’Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni“, si legge.

Il comunicato del Napoli continua: “La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio”.

