Juventus-Napoli, UFFICIALE: la decisione sul ricorso

La Corte di Appello Federale ha deciso sul ricorso presentato dal club azzurro per lo 0-3 a tavolino per Juventus-Napoli e il punto di penalizzazione

È arrivata la decisione della Corte di Appello Federale sul ricorso presentato dal Napoli contro lo 0-3 a tavolino per la gara con la Juventus e il punto di penalizzazione. Una doppia sanzione comminata dal Giudice Sportivo dopo che la squadra di Gattuso non si era presentata all’Allianz Stadium perché bloccata dall’ASL partenopea. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, Avv. Grassani: “Decisione che può compromettere la regolarità del campionato”

Juventus-Napoli, UFFICIALE: ricorso respinto!

Oggi la decisione di secondo grado. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Lazio, ESCLUSIVO intermediario Caicedo: “È un gigante buono. Sul rinnovo…”