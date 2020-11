Calciomercato Juventus, Morata e il ritorno in Spagna: il Getafe risponde

Alvaro Morata ha espresso il desiderio di chiudere la carriera al Getafe: il club ha risposto all’attaccante della Juventus

“Vorrei vestire come ultima maglia quella del Getafe, è grazie a loro se sono ciò che sono”. Parole e musica di Alvaro Morata, che ai microfoni della radio spagnola ‘COPE’ ha svelato il suo desiderio per un finale di carriera che, in questo momento, appare ancora molto lontano.

L’attaccante della Juventus, autore di uno straordinario inizio di stagione, è passato dalla cantera dei madrileni nel 2007 una volta uscita da quella dell’Atletico, nella quale non c’era più posto per lui. “Mi sentivo perso”, ha aggiunto il giocatore, che oggi ha ricevuto una risposta social proprio dal Getafe: “Non capiamo perchè la cosa vi abbia sorpreso… Per noi non sei mai stato di un’altra squadra”. Parole accompagnate da alcune immagini di un giovanissimo Morata con la maglia degli ‘azulones’.

