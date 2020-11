Bologna-Napoli, Mario Rui e Ghoulam out | Giuntoli fa chiarezza

Giuntoli parla poco prima di Bologna-Napoli, gara della 7a giornata di Serie A; ultime su Ghoulam e Mario Rui

Mario Rui e Ghoulam in tribuna durante la sfida tra Bologna e Napoli. La scelta di Gattuso, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe di natura tecnica e potrebbe essere nata dopo lo sfogo del tecnico per le recenti prove opache dei suoi ragazzi. Per fare maggiore chiarezza, il Ds Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dalla sfida odierna: “E’ successo che conosciamo il nostro allenatore. Vuole tutti sul pezzo. Non li ha visti sul pezzo e ha deciso di farli riposare – spiega a ‘Sky Sport’ – Erano poco attenti e brillanti nella rifinitura e lui ha preso questa decisione. Lui incrocia i dati dell’allenamento e li ha visti non così concentrati. Veniamo da una gara particolare, abbiamo sicuramente toppato il primo tempo e fatto molto meglio nel secondo. Questi alti e bassi dobbiamo limitarli. Sarà un problema di testa, l’allenatore cerca di agire come meglio crede e ha preso questa decisione”. Clicca qui per nuovi dettagli.

