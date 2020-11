Rijeka-Napoli, Gattuso non ci sta: “Pensavamo di venire in gita”

Nel post partita di Rijeka-Napoli ha parlato Gennaro Gattuso che ha dato una strigliata ai suoi

Il Napoli vince ma con più fatica del previsto in trasferta in casa del Rijeka: decisiva la rimonta firmata da Demme e da un autogoal che hanno spianato la strada a Koulibaly e soci. L’atteggiamento dei partenopei non è però piaciuto per nulla a Gennaro Gattuso che a ‘Sky Sport’ nel post-partita ha detto: “Non ci sono partite facili, anche la Real Sociedad col Rijeka ha segnato al 93′. Sapevo che loro ci avrebbero aspettati andando poi in verticale. Nei primi 30-35 minuti eravamo sorpresi e ne abbiamo combinate. Pensavamo di venire qui a fare una gita, mi sono molto arrabbiato a fine primo tempo. Abbiamo rischiato troppo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma non ci sto a questi errori di valutazione e approccio alla partita. Non possiamo permetterceli”.

Gattuso richiama dunque i suoi: “Dobbiamo crescere. E’ un problema che va avanti dall’anno scorso. Oggi ci è andata bene, ma se ci gira male non è facile. Rischio io di lasciarci le penne qualche giorno di questi. Non va bene così. L’avevamo preparata bene, la squadra sapeva che squadra andavamo ad affrontare ed è quello che mi lascia arrabbiato. Non sono riuscito ancora ad entrare bene nella testa dei miei calciatori che non riescono a restare sul pezzo per tutta la gara”.

