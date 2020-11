Europa League, Roma-Cluj 5-0 e Rijeka-Napoli 1-2: dilagano i giallorossi

Sorridono le italiane in Europa League: vince la Roma per 5-0 contro il Cluj, rimonta il Napoli a Rijeka nella ripresa e vince 2-1

Dopo il turno agrodolce di Champions League, e in attesa di Milan-Lille, va decisamente meglio alle italiane in Europa League: la Roma travolge il Cluj all’Olimpico, mentre il Napoli la ribalta a Rijeka. Mentre i giallorossi chiudono la storia nel primo tempo, rifilando un tris in 34′, i partenopei pareggiano negli ultimi istanti della prima frazione con Demme e poi trovano la stoccata vincente nella ripresa con l’autogol di Filip Braut. Il club capitolino apre le danze dopo appena 2′ minuti, con il solito Henrikh Mkhitaryan e poi raddoppia con il Roger Ibanez, in versione realizzatore. Infine al 34′ si sblocca Borja Mayoral, che segna, si libera di un peso e si candida come una delle armi segrete di Paulo Fonseca per i prossimi mesi. L’attaccante ex Real Madrid trova anche la prima doppietta in giallorosso. Nel finale, spazio anche alla gioia personale per Pedro: manita dei capitolini. Anche la compagine di Gattuso trova una vittoria importante per il passaggio del turno: il Napoli aggancia l’AZ Alkmaar e la Real Sociedad a quota sei punti. Vetta della classifica in solitaria, invece, per la Roma.

TABELLINO e CLASSIFICHE:

Roma-Cluj 5-0: 2′ Mkhitaryan, 23′ Ibanez, 34′, 83′ Borja Mayoral, 89′ Pedro Rodriguez

Rijeka-Napoli 1-2: 13′ Muric (R), 43′ Demme (N), aut. Braut (N)

CLASSIFICA GRUPPO A: Roma 7 punti, Cluj 4; Young Boys e Cska Sofia 1

CLASSIFICA GRUPPO F: AZ, Napoli e Real Sociedad 6 punti; Rijeka 0

