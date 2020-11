Milan-Lille (ore 21) mette di fronte la prima e la seconda forza del Girone H di Europa League e chiude il girone di andata

Imbattibile in Italia e in Europa, il Milan ospita il Lille nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. In testa al Gruppo H a punteggio pieno, i rossoneri dovranno vedersela contro il principale competitor per il primo posto finale. Entrambe con 6 gol all’attivo, le due squadre sono però separate da due punti in graduatoria, in virtù del pareggio in rimonta dei francesi contro il Celtic, che giovedì scorso si era portato sul doppio vantaggio prima di chiudere il match sul 2-2. Gli ultimi precedenti tra Diavoli e Dogues risale alla Champions del 2006, quando i transalpini conquistarono 4 punti nella fase a gironi. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Lille

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic.

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Renato Sanches, Xeka; Yazici, Ikoné, Bamba; David.

CLASSIFICA GRUPPO H: Milan 6; Lille 4; Celtic 1; Sparta Praga 0