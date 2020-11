PAGELLE E TABELLINO ROMA-CLUJ: Ibanez completo, Cristante nota stonata

Pagelle e tabellino di Roma-Cluj, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League

La Roma passeggia sul Cluj e chiude la pratica già nel primo tempo. Alla fine è 5-0 per i giallorossi, che vanno in scioltezza contro una squadra che ha ben poco da proporre e da opporre. Buone notizie da Borja Mayoral, che si sblocca con una doppietta. Conferme da Veretout e Bruno Peres, sempre nel vivo del gioco. Grande partita di Ibanez, Cristante non al massimo.

Roma

Pau Lopez 6,5: pian piano sta rientrando in condizione soprattutto a livello mentale. Quando chiamato in causa, fin da subito, risponde presente sia su Djokovic che su Rondon (due volte).

Fazio 6: ordinato pur con qualche pallone perso di troppo. Camora e Pereira, così come Deac, non lo impensieriscono di certo e lui vive una serata decisamente tranquilla.

Ibanez 7,5: nella sua partita c’è tutto. Qualità, personalità, forza, prepotenza e anche il gol: molto bello il colpo di testa con cui fissa il punteggio sul 2-0. Dal 61′ Smalling 6: mette altri minuti nelle gambe, senza brividi.

Kumbulla 6: non soffre mai l’iniziativa dei rumeni. Susic non si vede mai dalle sue parti e Debeljuh non la prende mai.

Peres 7: propositivo e lucido, mai banale anche nelle scelte in area. Prova sempre a fare un ultimo passaggio di qualità e coi giri giusti. Gli riesce nel primo tempo, dove è bravo a vedere di testa l’inserimento di Borja Mayoral, servendolo anziché tirare. È costante.

Cristante 5: forse la nota un po’ stonata del match. E’ parso quello più in difficoltà, perde parecchi palloni, facendo rischiare la Roma ma ringraziando la pochissima qualità degli avversari. Dal 74′ Milanese 6,5: debutto suggestivo per il ragazzino della Primavera, si butta subito in mezzo e fa vedere la sua voglia. Serve un bel pallone a Pedro.

Veretout 7: è ovunque. Fa sia il Veretout che il Pellegrini, correndo e cucendo con grande qualità e continuità. Tutte le azioni passano per la sinistra e per il binario con Spinazzola. Imperioso. Dal 45′ Pellegrini 6: fa il suo senza dover strafare. Amministra con qualità. Rischia parecchio su Carnat in area, l’arbitro lo grazia.

Spinazzola 6,5: partita positiva del terzino azzurro, che come al solito è il fulcro della manovra romanista. Perfetto il cross per Mkhitaryan, dimostra di essere subito già caldo e in partita. Concentrato. Dal 45′ Juan Jesus 6: fa l’ala di centrocampo, ruolo insolito. Si nota la poca abitudine alla trequarti avversaria.

Mkhitaryan 6,5: finalmente trova il primo gol stagonale dopo tanti errori, qualcuno anche grave, e 4 assist in campionato. Staffetta annunciato con lo spagnolo, ma di certo è l’anima dell’attacco della Roma. Dal 45′ Pedro 6,5: la sensazione è che un po’ amministri le forze e non si sbatta più di tanto. Prestazione ‘normale’, ma si concede comunque il lusso del gol.

Villar 6: un po’ meno ispirato delle ultime uscite, ma comunque non butta mai la palla. Quando si abbassa qualche apprensione c’è perché se attaccato va in difficoltà, ma senza conseguenze.

Mayoral 7: si sblocca togliendosi un po’ la scimmietta dalla spalla andando in gol e ringraziando il bell’assist di Bruno Peres. Senza dubbio meglio delle altre uscite, sbaglia meno del solito: non molte occasioni o palloni toccati, la doppietta è da attaccante cinico. Una bella iniezione di fiducia, anche se la prestazione resta non indimenticabile.

All.: Fonseca 6,5: basta il primo tempo ai suoi per sbarazzarsi del Cluj. Qualche seconda linea in meno la differenza si nota, anche se i romeni sono stati davvero poca cosa. Partita però che dà solo spunti positivi, a partire da Borja Mayoral.

Cluj

Balgradean 6: sui gol può poco e niente, forse qualcosa sulla capocciata di Ibanez. Buona la parata su Veretout, ma due passaggi più tardi la Roma segna.

Susic 5: non sale mai, resta ancorato alla sua fascia, il tandem Veretout-Spinazzola lo fagocita letteralmente. Dal 78′ Latovlevici sv

Manea 5: Trovarsi di fronte Mkhitaryan e Pedro in questo periodo non è una bella notizia per nessuno e lui lo fa vedere. Esce nella ripresa quando la Roma quasi non attacca più, ma soffre parecchio.

Ciobotariu 4,5: non sa dove mettere le mani. Ad ogni azione la Roma sembra poter fare malissimo, lui non riesce a essere efficace in marcatura su Mayoral e si abbassa troppo.

Camora 5: capitano poco coraggioso. Prova a buttarsi in avanti, ma con pochissima convinzione.

Hoban 5,5: prova a fare da schermo davanti alla difesa, recupera qualche buon pallone e ci mette buon tempismo. Si fa bruciare da Mayoral sul gol del 3-0, però è deciso e determinato a differenza di tutti gli altri compagni.

Djokovic 5: buon tiro all’inizio del match che sfiora il palo, con Pau Lopez che deve deviare. Poi cerca di entrare nel gioco, gioca qualche buon pallone ma nulla di eccezionale.

Itu 4,5: ci prova, si sbatte ma senza risultati. Non riesce a disturbare il gioco della Roma né ad attaccare i portatori di palla o rendersi pericoloso. Fuori all’intervallo. Dal 45′ Pereira 5,5: fa pochissimo, svaria per il fronte offensivo ma non si prende mai la responsabilità.

Rondon 6: forse il più positivo dei suoi, o comunque il meno negativo. Ci prova un po’ di più, Pau Lopez gli nega il gol con una buona parata e poi ci va vicinissimo anche nella ripresa.

Debeljuh 5: torna in Italia dopo un anno ma non si fa di certo ricordare. Corre molto, ma di palloni veri ne tocca davvero pochi. Dal 67′ Carnat 6: da premiare la voglia, rischia anche di guadagnarsi un rigore bruciando Pellegrini in area ma per l’arbitro non c’era fallo.

Deac 5: dodici anni fa c’era all’Olimpico, nell’impresa in Champions League del Cluj in casa della Roma. Sulla fascia poco efficace, non salta mai l’uomo. Dal 45′ Paun 5: poco coinvolto.

All.: Petrescu 5: formazione in emergenza e si vede. La qualità è davvero bassa, il secondo tempo è poco più che un allenamento per la Roma, nonostante il Cluj ci provi a fare le cose giuste, a pressare e verticalizzare. Troppo più forte la squadra di Fonseca.

Arbitro Matej Jug 6: la partita è piuttosto semplice. Resta il dubbio sul contatto Carnat-Pellegrini che probabilmente era passibile di calcio di rigore, ma in ogni caso non avrebbe spostato assolutamente niente.

TABELLINO

Roma-Cluj 5-0

Marcatori: 1′ Mkhitaryan, 24′ Ibanez, 34′ e 85′ Mayoral, 89′ Pedro

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez (61′ Smalling), Kumbulla; Peres, Cristante (74′ Milanese), Veretout (45′ Pellegrini), Spinazzola (45′ Jesus); Mkhitaryan (45′ Pedro), Villar; Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Karsdorp, Zalewski, Tripi, Dzeko.

All.: Fonseca.

Cluj (4-3-3): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic, Itu (45′ Paun); Rondon, Debeljuh (68′ Carnat), Deac (45′ Pereira).

A disp.: Sandomierski, Latovlevici, Chipciu, Joca, Omrani.

All.: Petrescu.

Arbitro: Matej Jug

Assistenti: Matej Zunic e Manuel Vidali

Quarto Uomo: David Smajc

NOTE Ammoniti: 62′ Hoban