Milan, testa al Verona: le ultime su Saelemaekers e Calabria

Il Milan è pronto a riabbracciare Saelemaekers e Calabria, costretti a saltare l’ultima sfida di Europa League contro il Lille

Solo riposo precauzionale per Alexis Saelemaekers e Davide Calabria contro il Lille. Due assenze che sono pesate più del dovuto contro i francesi: i sostituti, Samu Castillejo e Diogo Dalot, hanno, infatti, deluso non poco.

Con il Verona, Stefano Pioli dovrebbe tornare a puntare su entrambi i calciatori per dare linfa nuova alla fascia destra. Entrambi i calciatori sono stati esclusi dal match di Europa League per alcuni piccoli problemi muscolari ma che non destano particolari problemi. Se non dovessero arrivare sorprese negative da Milanello nei prossimi allenamenti, domenica sera saranno loro a giocare dal primo minuto.

Milan, le scelte di Pioli verso il Verona

Il belga, fresco di convocazione in Nazionale maggiore, verrà affiancato sulla trequarti da Calhanoglu e Rafa Leao, con Ibra ovviamente punta centrale.

Calabria, invece, completerà il reparto difensivo, davanti a Gigio Donnarumma, con Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Centrocampista titolare con Kessie e Bennacer. Pioli è dunque pronto ad affidarsi a tutti i suoi migliori giocatori per riscattare il ko contro il Lille e per chiudere questo ciclo, prima dello stop per le Nazionali, con il primato in Serie A.

