Calciomercato, ‘incanta’ in Milan-Lille | Possibile futuro in Serie A: le cifre

In Milan-Lille si mette in grande mostra Renato Sanches, ex promessa del calcio mondiale rilanciatosi in Francia. Il portoghese in Serie A: ecco il prezzo

Non solo Yazici, autore della tripletta, nel Lille che ieri sera ha stravinto contro il Milan in Europa League – infliggendogli una pesante sconfitta dopo 25 risultati utili consecutivi – ha incantato anche Renato Sanches. Il 23enne centrocampista portoghese sembra davvero essere tornato sui livelli di qualche stagione fa, quando rappresentava una delle più grandi promesse del calcio mondiale. Tanto è vero che il Bayern Monaco spese per lui 35 milioni di euro, con bonus che avrebbero potuto portare l’affare a complessivi 80 milioni.

Flop totale in Baviera e poi allo Swansea, in Francia il 23enne di Lisbona ha trovato la sua dimensione rilanciatosi alla grande ‘grazie’ soprattutto al prezioso lavoro di Galtier, un tecnico sottovalutato a livello internazionale. Ora per Renato Sanches si riaccendono del tutto i riflettori del calciomercato e c’è chi già se lo immagina un giorno non troppo lontano nella nostra Serie A.

Calciomercato, Renato Sanches in Serie A: dalla Juventus al Milan, le cifre

Siccome fa parte della scuderia di Jorge Mendes, l’accostamento alla Juventus viene molto facile. A Torino troverebbe Cristiano Ronaldo, col quale vinse l’Europeo nel 2016. Ma Sanches potrebbe far comodo allo stesso Milan, la cui politica è proprio improntata sui giovani talenti, così come al Napoli di Gattuso, alla Roma del connazionale Fonseca e all’Inter, magari non targata Antonio Conte. Le cifre dell’eventuale colpo, però, non sono certo low cost: il riscatto per il Lille può salire a 25 milioni con il raggiungimento di alcuni bonus, per questo motivo il prezzo di cessione sarebbe come minimo di 40 milioni di euro. Se non di più, considerata l’abilità dei transalpini nel vendere i propri gioielli.

