Andrea Pirlo ha chiesto Paul Pogba alla Juventus: il francese potrebbe arrivare in bianconero con lo ‘sconto’

Paul Pogba non è una pista tramontata per la Juventus. Il centrocampista francese è ormai da anni nel mirino dei bianconeri per un ritorno a Torino e ora dalla Spagna riaccendono l’ipotesi. Paratici prima della sfida Champions ne ha parlato in tv, rifugiandosi nel più classico dei no comment (“é presto per pensare al mercato”) ma ‘todofichajes.com’, rilancia l’interesse bianconero. In particolare secondo il portale spagnolo sarebbe proprio Pirlo a spingere per il ritorno del francese che vedrebbe di buon occhio una seconda esperienza a Torino.

Per convincere il Manchester United potrebbero bastare anche meno degli 80 milioni di valutazione fatta dal club inglese. Paratici e Raiola stanno lavorando alla preparazione di un’offerta che convince i ‘Red Devils’. Con 65 milioni di euro circa, la Juventus potrebbe la prossima estate riavere tra le proprie file Paul Pogba. Il possibile arrivo di Pochettino in panchina al posto del pericolante Solskjaer, inoltre, può facilitare l’uscita di Pogba. L’ex tecnico del Tottenham potrebbe tentare infatti l’offensiva per il pupillo Eriksen dall’Inter e rilanciare van de Beek dopo l’inizio in sordina dell’olandese nella sua nuova esperienza in Premier.