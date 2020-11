Calciomercato Milan, svolta Conti: ora cambia tutto

Futuro in bilico per Conti. Il terzino italiano fatica a trovare spazio vista la concorrenza di Calabria e Dalot. A gennaio può tornare di moda il Parma

Non è iniziata per nulla bene la stagione di Andrea Conti. Il terzino del Milan ha risolto il problema al ginocchio solo qualche settimana fa e adesso ha davvero una montagna da scalare. Davide Calabria ha approfittato della mancanza di concorrenza per prendersi il posto. Il giocatore scuole Milan si è reso protagonista di prove più che convincenti ed è ormai un titolare inamovibile. Ieri la sua assenza – out per un piccolo problema muscolare – si è fatto sentire ma non c’è comunque stato spazio per Conti.

La prima scelta per sostituire Calabria, ad oggi, è infatti Diogo Dalot. Il portoghese, arrivato al termine dell’ultimo calciomercato in prestito secco dal Manchester United, ha stupito contro lo Sparta Praga, con un assist e un gol ma ieri, con il Lille, è stato un vero disastro.

Calciomercato Milan, idea prestito per Conti in Serie A

Fino a questo momento i minuti accumulati da Conti sono solamente 22, per lo spezzone di gara contro i cechi. Dopo lo stop per le nazionali, con due settimane in più di allenamento, capiremo se per Andrea Conti ci sarà ancora spazio al Milan.

Prima della chiusura del mercato ci aveva pensato il Parma ma il terzino ha preferito rimanere in rossonero. A gennaio le cose potrebbero cambiare e l’idea prestito in Serie A, magari proprio ai gialloblu, potrebbe tornare ad essere un’idea da percorrere. Conti ha bisogno di giocare con continuità e di fiducia per dimenticarsi definitivamente degli infortuni.

