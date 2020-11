Pagelle e tabellino di Milan-Lille, match di San Siro valido per il terzo turno della fase a gironi di Europa League

Un Milan inguardabile cade contro il Lille di uno straripante Yazici, che si porta a casa il pallone dopo la tripletta. Tra i francesi ottima la prova di Renato Sanches. Si salvano in pochi tra i rossoneri ma il peggiore è certamente Dalot.

Ecco i voti:

MILAN

Donnarumma 5 – Ci mette i guantoni e dice no a David nel primo tempo ma sbaglia la scelta dell’intervento e Yazici lo trafigge per la seconda volta. Nel finale nega il poker sempre al turco, letteralmente scatenato.

Dalot 4 – Sbaglia tutto quello che si può sbagliare. Primo tempo disastroso, non riesce a contenere Bamba e da un suo errore nasce l’azione che porta al rigore. I suoi cross inguardabili. Fa rimpiangere Calabria.

Kjaer 4,5 – Sbanda anche lui, totalmente fuori posizione in occasione del terzo gol e spiana la strada per il poker di Bamba, che davanti a Donnarumma spreca.

Romagnoli 4 – E’ ingenuo in occasione del rigore. Si mostra poco lucido nelle scelte come contro l’Udinese. E’ in affanno per tutta la partita. Avrebbe bisogno di tirare il fiato.

Hernandez 6,5 – Torna a creare superiorità numerica sulla fascia. Finalmente ci mostra la versione di Theo che tanto ci piace ma stasera sono davvero pochi i compagni a dargli una mano.

Tonali 5 – Inizia bene mostrando di essere in crescita ma scompare troppo presto, anche per colpa di un Milan che non gira. Dal 61′ Bennacer 6 – Mostra subito la sua vivacità, riuscendo a far girare meglio il pallone ma è troppo tardi.

Kessie 4 – Ha meno benzina del solito, sbaglia in entrambe le fasi, risultando un peso per la squadra.

Castillejo 5 – Si impegna ma non rende. Sembra prendere sempre la scelta sbagliata quando deve essere decisivo. Dal 45′ Leao 5 – Il suo ingresso incide poco ma non è certo il peggiore in campo anche se ha l’occasione più ghiotta della serata per il Milan.

Krunic 5 – Praticamente inesistente per tutto il primo tempo. Mostra i suoi limiti in un ruolo non suo. Dal 45′ Calhanoglu 5,5 – Prova ad abbassarsi per dar inizio all’azione ma con pochi frutti. E’ davvero una serata no.

Brahim Diaz 6 – E’ l’unico dei trequartisti a crederci fino alla fine ma predica nel deserto. Dal 75′ Hauge s.v.

Ibrahimovic 4,5 – In un’ora di gioco non riesce ad essere decisivo. I suoi giovani stavolta lo abbandonano ma è lui il comandante e merita dunque una bocciatura piena. Dal 61′ Rebic 6 – Pronti via ed è subito il più pericoloso con un bel diagonale. Maignan gli dice no.

All. Pioli 4,5 – Troppo lento il suo Milan per essere vero. Perdere così fa male, solo nelle prossime gare capiremo se questa sconfitta sarà servita a crescere.

LILLE

Maignan 6,5 – Si oppone bene a Rebic ed è l’unica parata difficile della serata

Celik 6 – Partita attenta del terzino turco, si mostra poco in avanti anche perché il Milan ci prova più dalla sua parte.

Fonte 7 – Vince la sfida con Ibrahimovic e non soffre gli attacchi rossoneri.

Botman 6,5 – Dopo uno svarione nel primo tempo, non va più in difficoltà.

Bradaric 6,5 – Tutto facile per il terzino sinistro. Nessun problema dietro e una spinta costante in avanti in aiuto di Bamba.

Sanches 8 – Perfetto in entrambe le fasi. Recupera una marea di palloni e fa ripartire l’azione con grande qualità, portando letteralmente a spasso il centrocampo del Milan. Dal 79′ Soumare s.v.

Xeka 7 – Perfetto insieme a Sanches ma a differenza del compagno pensa più alla fase difensiva. Dal 65′ 6 – Entra quando la partita è ormai archiviata.

Ikone 6 – Dei trequartisti è quello che rende meno anche perché dalla sua parte c’è da fare i conti con Theo Hernandez. Dal 65′ Lihadji 6 – Trova campo libero per mostrare la sua qualità

Yazici 8 – Tripletta a San Siro, si porta il pallone a casa. E’ una di quelle serate in cui gli riesce davvero tutto. Sfiora pure il poker. Dal 79′ Ylmaz s.v.

Bamba 7 – Non si ferma un attimo, Dalot non riesce a contenerlo. Mette in difficoltà anche Kjaer nel finale ma sotto porta deve certamente crescere.

David 6,5 – Poteva sbloccare lui il match ma un attento Donnarumma gli dice no, poi si muove tantissimo ed è suo il passaggio per il 3-0 di Yazici.

All.: Galtier 8 – Il suo Lille è uno spettacolo da vedere. Battere così questo Milan, a San Siro, non era certo pronosticabile. Classe e qualità magistralmente allenate.

Frankowski 5 – Lascia molto giocare ma poi concede un rigore più che generoso per una leggera spinta di Romagnoli. Forse manca anche qualche cartellino ma per come è andata la partita, alla fine, non risulta decisivo.

TABELLINO

Milan-Lille 0-3

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunić, Brahim Díaz; Ibrahimović. A disp.: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Çalhanoğlu, Hauge, Leão, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

LILLE (4-4-2): Maignan; Çelik, Fonte, Botman, Bradarić; Yazici, Xeka, Sanches, Bamba; Ikoné, David. A disp.: Chavalier, Karnezīs, Djalo, Pied, Soumaoro, André, Mandava, Niasse, Soumaré, Lihadji, Weah, Yilmaz. All.: Galtier.

AMMONITI: 34′ Xeka (L), Celik (L)

ESPULSIONI: –

GOL: 22′ Yazici su rigore, 55′ Yazici, 58′ Yazici

Arbitro: Frankowski (POL).