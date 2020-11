Milan-Lille, Dalot: “Siamo delusi. Dobbiamo reagire subito”

Diogo Dalot, terzino del Milan ha analizzato la sconfitta di questa sera contro il Lille in Europa League

Nel post-partita di Milan-Lille è intervenuto Diogo Dalot ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Siamo delusi. Abbiamo iniziato bene ma avremmo potuto giocare in modo più tranquillo. Penso che il risultato sia eccessivo ma ora dobbiamo recuperare. Abbiamo preparato bene questa gara. Eravamo fiduciosi ma oggi abbiamo subito gol che di solito non concediamo. Dobbiamo reagire subito. Il messaggio di Pioli è sempre lo stesso, dare tutto in campo. Potevamo essere più aggressivi e ora abbiamo subito l’occasione per reagire”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO MILAN-LILLE 0-3: Sanches-Yazici straripanti, disastro Dalot