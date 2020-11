Le parole di Stefano Pioli dopo il match Milan-Lille valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League

Il Milan va ko dopo 25 risultati utili consecutivi, un ko rumoroso considerato il passivo di 3-0. Al ‘Meazza’ il Lille, nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ha strapazzato la squadra di mister Pioli sorpassandola in testa alla classifica: “Abbiamo incontrato una squadra forte, ma ci siamo complicati la vita – le parole del tecnico rossonero a ‘Sky Sport’ – Pensavo che potevamo essere più pericolosi. Ad una squadra così veloce e fisica una volta andati in svantaggio abbiamo concesso anche ampi spazi”.

Mlan-Lille, Pioli: “Ibrahimovic insoddisfatto della sua prestazione e di quella della squadra”

“Adesso si riparte valutando la prestazione – ha aggiunto Pioli – Il punteggio finale è un po’ pesante, questa sera per la prima volta dopo tanto tempo sono più le cose negative ma con grande consapevolezza. Ibrahimovic nervoso all’uscita dal campo? Non ho sentito cosa ha detto, ma credo non fosse soddisfatto della sua prestazione e di quella della squadra – ha risposto – Siamo un gruppo giovane, proveremo a crescere pure da questa sconfitta. L’ambiente è compatto, abbiamo tutte le condizioni necessarie per fare al meglio il nostro lavoro”.

