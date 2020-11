Difficile arrivare ad Alaba: il CFO Paratici segue Diego Carlos del Siviglia per rinforzare la difesa della Juventus

La Juventus resta alla finestra e in agguato per David Alaba. Il forte difensore austriaco difficilmente rinnoverà il contratto con il Bayern Monaco, con le big d’Europa pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il suo cartellino la prossima estate. La concorrenza per la ‘Vecchia Signora’ è agguerrita, con l’ingaggio del classe ’92 che rappresenterebbe un problema per la nuova politica sul tetto degli stipendi attuata dalla dirigenza della Continassa.

Juventus, Paratici punta Diego Carlos sul mercato

Alaba pretende almeno 15 milioni di euro netti a stagione, richiesta questa rifiutata dal Bayern per il prolungamento e che ha causato la fumata nera tra le parti. Real Madrid e Manchester City sono pronte all’assalto, con la Juve e Paratici che pensano intanto alle alternative nel caso dovesse sfumare l’offensiva per Alaba. Sul taccuino del CFO bianconero – riporta il quotidiano ‘Tuttosport’ – ci sarebbe Diego Carlos, colonna del reparto difensivo del Siviglia. L’ex Nantes è sotto contratto fino al 2024, con il Ds dei detentori dell’Europa League Monchi che avrebbe fissato a 50 milioni il prezzo del cartellino del 27enne brasiliano per lasciarlo partire. La Juventus potrebbe essere costretta a sacrificare de Ligt per finanziare l’acquisto di Diego Carlos e sistemare il bilancio. L’olandese non partirebbe per meno di 90 milioni di euro.

