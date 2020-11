Calciomercato Juventus, beffa per Alaba: lo ‘scippo’ dell’agente

Calciomercato Juventus, Alaba in rotta con il Bayern Monaco ma l’agente lo porta verso un’altra destinazione

Nel 2021, uno dei nomi più caldi del mercato sarà David Alaba. L’austriaco è in rotta con il Bayern Monaco e potrebbe lasciare il club tedesco a zero. Stando alle ultime notizie raccolte da Calciomercato.it, anche gli ultimi contatti tra il Bayern e Alaba si sarebbero risolti in un nulla di fatto. Una situazione che la Juventus monitora con grande attenzione. Il giocatore, classe 1992, ha grande esperienza internazionale ed è in grado di giocare in svariati ruoli: come terzino, difensore centrale, ma anche centrocampista. I bianconeri sono tra i pretendenti principali, ma dalla Spagna arrivano brutte notizie. Secondo ‘As’ infatti il suo agente, il potente Pini Zahavi, avrebbe in corso contatti avanzati con il Real Madrid e starebbe facendo di tutto per portarlo verso i ‘Blancos’. Addirittura, per Zahavi, l’affare Alaba sarebbe soltanto l’inizio, in una strategia volta a instaurare rapporti di fiducia con il Real.

