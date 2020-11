Zenit-Lazio, Inzaghi: “Difficile fare di più. FIGC? Parliamo di calcio”

La Lazio ha pareggiato in terra russa contro lo Zenit per 1-1: arrivano le parole di Simone Inzaghi

Nonostante le tante assenze, la Lazio ha conquistato un punto allo stadio di San Pietroburgo contro lo Zenit. Decisiva la rete di Caicedo all’82’ dopo il vantaggio iniziale dei russi firmato da Erokhin. Ai microfoni di ‘Sky Sport‘, è intervenuto Simone Inzaghi per analizzare il match di Champions League: “E’ difficile in questo momento chiedere di più a questa squadra. Sono orgoglioso dei ragazzi, stanno andando al di là di ogni aspettativa. Faccio loro i complimenti“.

Inzaghi poi ha preferito non esprimersi sull’indagine della FIGC: “Posso parlare del campo. Mi dispiace essere in queste condizioni, avendo tante assenze. Quelli che mancano sono titolari o alternative importanti -prosegue il tecnico biancoceleste-. Posso solo ringraziare chi scende in campo ogni due giorni”. Chiusura, poi, su Felipe Caicedo: “Convive con un problema alla spalla da quindici giorni, dovremo recuperarlo durante la sosta. Dà tutto quando va in campo e il gol in Champions è un premio meritato“.

