Cronaca e tabellino di Zenit-Lazio, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League

Un pareggio ed una vittoria in questa Champions League per la Lazio prima della sfida di questa sera sul campo dello Zenit St Pietroburgo. La truppa di Inzaghi, falcidiata dalle assenze ha strappato un punto prezioso in trasferta dopo essere andata sotto alla mezz’ora del primo tempo per mano di Erokhin che da due passi supera Reina. I ritmi faticano però a salire e le uniche chance capitano a Muriqi e Mostovoy, pericolosissimo in avvio di ripresa. La Lazio però non demorde e trova il punto del pareggio all’82’ col mancino affilato del solito Caicedo che si fa trovare ancora una volta pronto al momento giusto. Nel finale le emozioni non mancano con Milinkovic da una parte e la rete annullata a Mostovoy dall’altra.

Zenit-Lazio, il tabellino

MARCATORI: 32′ Erokhin (Z), 82′ Caicedo (L)

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskyi, Douglas Santos; Barrios; Kuzyaev, Erokhin (61′ Mostovoy), Ozdoev, Zhirkov (78′ Krugovoi); Dzyuba. All. Semak

LAZIO (4-4-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi, Fares (59′ Pereira); Marusic, Parolo (52′ Cataldi), Milinkovic-Savic, Akpa Akpro; Correa (85′ Luiz Felipe), Muriqi (59′ Caicedo). All. Inzaghi

Ammoniti: Akpa Akpro (L), Kuzyaev (Z), Milinkovic-Savic (L), Caicedo (L), Barrios (Z), Reina (L), Krugovoi (Z)

CLASSIFICA: Lazio punti 5, Genk 4, Borussia Dortmund 3, Zenit San Pietroburgo 1.