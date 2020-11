Calciomercato Inter, clamoroso: “Rottura Vidal-Conte, addio a gennaio”

Calciomercato Inter, separazione a sorpresa in casa nerazzurra: Conte ai ferri corti con Vidal, a gennaio sarà addio

L’avvio di stagione dell’Inter è stato più difficoltoso del previsto e Conte e i suoi sono chiamati a dare risposte importanti questa sera in Champions League contro il Real Madrid. Match cruciale per le sorti dei nerazzurri nel torneo, dopo i due pareggi nelle prime due uscite del girone, ma si registrano i primi malumori nell’ambiente, che potrebbero portare anche a conseguenze inattese. Non soltanto la grana Eriksen per Conte, che starebbe per arrivare ai ferri corti anche con un suo fedelissimo. Secondo Tony Damascelli, intervistato da ‘Radio Radio’, il tecnico sta per entrare in rotta di collisione con Arturo Vidal. “Anche lui andrà via a gennaio come Eriksen e Nainggolan – spiega il giornalista – Ci sono dei contrasti. Conte lo ha voluto, ma non gli sono piaciuti certi errori in campo del cileno. A sua volta, il giocatore non ha gradito il modo di fare del tecnico”. Un sodalizio tanto inseguito dall’ex Ct della Nazionale che potrebbe insomma interrompersi bruscamente.

