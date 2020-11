Pesante attacco all’Inter e Antonio Conte da parte di un tifoso di eccezione: da Roberto Vecchioni bordate ai nerazzurri

Luci a ‘San Siro’ non brillano, almeno non quando a giocare c’è l’Inter. E’ Roberto Vecchioni, noto tifoso nerazzurro, a lanciare vere e proprie bordate contro la squadra di Antonio Conte non lesinando attacchi all’allenatore salentino. Il cantautore milanese, intervenuto su ‘Rai Radio 1’ a ‘Un Giorno da Pecora’, va all’attacco: “L’Inter è una vagonata di incapaci, incompetenti e mangia gol. Certo abbiamo comprato i calciatori, ma non basta mettere insieme il meglio per avere un risultato perfetto. Pensiamo a poeti come Pasolini e autori come Calvino: hanno scritto canzoni con grandi musicisti e sono tutte orrende”.

Vecchioni ha poi attribuito le colpe ad Antonio Conte che però non sostituirebbe (“Ormai è lì, che ci rimanga) anche se nel paragone con Giuseppe Conte non ha dubbi: “Il premier mi piace molto di più del tecnico”.