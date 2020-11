Real Madrid-Inter, Zidane: “Non penso al futuro. E’ una finale!”

Le parole di Zidane in conferenza stampa alla viglia del match di Champions League contro l’Inter, valevole per il Gruppo B

L’Inter di Antonio Conte affronterà domani a Madrid, il Real di Zidane. Il tecnico dei blancos non sta attraversando un momento certo facile ma le voci sul futuro passano per il momento in secondo piano: “Il suo futuro dipende dalla partita di domani? No, non ci penso. Penso alla partita di domani – riporta ‘AS’ – Abbiamo la fortuna di giocare domani una partita di Champions League. Il resto è inevitabile, ma quello che possiamo fare è preparare bene la partita. incontro”.

IL RITORNO DI HAKIMI – “Doveva prendere una decisione e ha fatto quella che pensava fosse la migliore per lui. Il Real sarà sempre speciale per lui, certo, ma poi deve pensare alla sua carriera, a quello che vuole fare. È un buon giocatore”.

INTER – “Conosciamo l’avversaria, è una partita difficile perché è una buona squadra, molto fisica, che gioca bene. È una finale e la prenderemo così com’è. Proveremo a conquistare i tre punti”

GIRONE COMPLICATO – “Tutti i gironi, in generale, sono molto buoni, molto competitivi. Anche il nostro… Come è difficile, tutte le partite sono difficili. Domani abbiamo una partita casalinga e bisognare provare a vincere la partita…”

