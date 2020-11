VIDEO CM.IT – Real Madrid-Inter, le ultime su Lukaku e Sanchez

L’Inter è pronta per la trasferta di Madrid, in cui giocherà contro il Real per la 3a giornata di Champions League. Le condizioni di Lukaku e Sanchez

E’ già vigilia di Real Madrid-Inter. I nerazzurri di Antonio Conte stanno preparando il match chiave di Champions League, valevole per la terza giornata del Gruppo B. La squadra è reduce dal pareggio casalingo, in campionato contro il Parma per 2 a 2. Un match che ha visto l’assenza di Romelu Lukaku.

Il centravanti belga – salvo clamorosi colpi di scena – non prenderà parte alla trasferta spagnola. Dall’allenamento di oggi non arrivano, infatti, buone notizie: l’ex Manchester United non si sta allenando con il resto del gruppo. Chi lo sta facendo è invece Alexis Sanchez, che dunque partirà per Madrid e sarà a disposizione di Antonio Conte.

