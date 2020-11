Zinedine Zidane perdere Eder Militao. Il difensore – come comunicato dal Real Madrid – è risultato positivo al coronavirus

Domani è in programma per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, Real Madrid-Inter. Il match di cartello del Gruppo B non vedrà scendere in campo Eder Militao. Il difensore ex Porto – come comunicato dai blancos – è risultato positivo al coronavirus.

“Il Real Madrid informa – si legge sul sito ufficiale – che Eder Militao è risultato positivo ai test COVID-19 effettuati domenica mattina.

Tutti i tamponi degli altri giocatori e dello staff tecnico della prima squadra, nonché tutti i dipendenti del club che lavorano direttamente con loro, hanno dato esito negativo in quello stesso test.

Allo stesso modo, si conferma ancora una volta che tutti, tranne Éder Militão, hanno dato risultati negativi nei test antigeni effettuati questa mattina”.

