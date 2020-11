Zidane senza ben quattro difensori per la decisiva sfida di Champions contro l’Inter di Conte

Emergenza in difesa per Zinedine Zidane in vista della decisiva sfida di Champions League che domani sera vedrà il Real Madrid impegnato contro l’Inter. L’allenatore dei ‘Blancos’ dovrà infatti fare a meno degli infortunati Carvajal, Nacho e Odriozola, ai quali si è aggiunto in mattinata Militao, risultato positivo al Coronavirus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Saranno così assenti tutti i terzini destri di ruolo, con il tecnico francese che dovrà necessariamente adattare qualcuno sulla fascia destra. Il favorito sembra essere Lucas Vazquez, già impiegato in quel ruolo nelle scorse partite.

