Alla vigilia del big match di Champions League, Conte ha rivelato: “Prima dell’Inter sono stato vicino al Real Madrid”

Non è una vigilia qualunque per l’Inter: domani sera si gioca al ‘Santiago Bernabeu’, uno dei templi del calcio mondiale. In ballo ci sono tre punti e un pezzo del girone di Champions League. Antonio Conte ha presentato la sfida in conferenza stampa, ma oltre alle indicazioni rivolte alle gara di domani, il tecnico salentino ha voluto svelare un retroscena di mercato sul suo passato. “C’è stata l’opportunità di diventare l’allenatore del Real Madrid, ma forse i tempi non erano maturi. Sicuramente ci sono state un paio di occasioni in cui sono stato molto vicino”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Prima di approdare in nerazzurro, Conte sarebbe potuto diventare il tecnico delle ‘Merengues’. Ecco perché il salentino ha scelto di non sposare il progetto del Real: “La stagione era già iniziata e sarebbe stato difficoltoso subentrare. Il club aveva già fatto una programmazione ed in maniera molto sincera ho preferito rimandare”. Ora, invece, sulla panchina dei campioni di Spagna c’è Zidane e domani sera Conte dovrà vedersela con il suo ex compagno di squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, senti Vidal: “Conte ha più voglia adesso che alla Juventus”

Real Madrid-Inter, le scelte di Zidane: c’è un ballottaggio – Ultime CM.IT

Calciomercato Fiorentina, non solo Milan: è asta per Milenkovic. Le ultime di CM.IT