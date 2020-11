Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia di Real-Inter, big match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions

Antonio Conte parlerà in conferenza stampa da Madrid alla vigilia del delicato e importante match di Champions contro il Real di Zidane. La conferenza stampa del tecnico dell’Inter comincerà alle ore 19.15, diretta testuale qui su Calciomercato.it.

REAL MADRID- “È una finale per noi? È una partita del girone eliminatorio, ma è molto importante per noi e per loro. L’obiettivo è quello di andare avanti e passare il turno. Sappiamo che sarà una partita difficile, loro sono una squadra che ha dimostrato il proprio valore negli ultimi anni”

PAREGGIO- “Non firmo per nessun risultato, noi vogliamo dimostrare il nostro valore. Abbiamo grandissimo rispetto per il Real Madrid, ma vogliamo giocarci le nostre carte. Che vinca il migliore”

ZIDANE-“Io da calciatore ho sempre pensato al dopo, con l’idea di fare l’allenatore. Non so se per Zizou è stato lo stesso. Giocare al suo fianco è stato un onore, anche correre per lui. È stata una persona speciale e con Lippi è stato sempre il primo quando c’era da lavorare. C’è solo da parlare bene di Zizou”

SANCHEZ- “Non posso dire se gioca uno o se gioca l’altro. Posso solo dire che è tornato solo oggi Sanchez, fate voi i conti”

