Inter, Rizzoli: “Su Perisic era rigore e il Var doveva intervenire”

Rizzoli, responsabile degli arbitri, ha parlato dell’episodio in Inter-Parma: “Su Perisic c’erano le condizioni per intervenire col Var”

Il post partita del match fra Inter e Parma è stato infiammato dalla discussione relativa al possibile fallo commesso da Balogh su Ivan Perisic, che sarebbe valso un calcio di rigore per i nerazzurri. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ è intervenuto a fare chiarezza il responsabile degli arbitri Nicola Rizzoli, che ha riconosciuto l’errore da parte di Piccinini. “Su Perisic c’era un rigore da punire, perché l’attaccante prende il tempo al difensore, che si trova dietro. Se il difensore usa le braccia per recuperare è un rigore da punire. Il Var deve ricercare cose oggettive e qui ci sono la dinamica e un braccio che impedisce all’attaccante di saltare. C’erano le condizioni per intervenire col Var. È un errore individuale”.

Oltre al singolo episodio che ha coinvolto Perisic, Rizzoli ha risposto anche alla richiesta di Marotta di maggiore confronto fra il mondo arbitrale e le società di Serie A. “Innanzitutto apprezzo i toni di Marotta ed è importante rapportarsi in maniera costruttiva e non polemica. Da quest’anno abbiamo istituito una nuova figura, quella di Gianluca Rocchi, che è andato da diversi club per spiegare l’interpretazione ed i cambiamenti. Inoltre serve anche per ascoltare giocatori, dirigenti e allenatori”.

