Il prossimo calciomercato potrebbe regalare ancora una girandola di attaccanti: in ballo anche l’Inter, il City e il Barcellona

In queste ultime finestre di calciomercato gli attaccanti sono stati quasi sempre al centro dell’attenzione. Così è accaduto anche nell’ultima sessione, con Suarez e Cavani che hanno dato il via insieme a Higuain. Alla fine i due uruguaiani si sono accasati rispettivamente all’Atletico Madrid e al Manchester United, con i bianconeri che hanno preso Alvaro Morata. L’Inter non ha toccato praticamente niente, ad eccezione della conferma di Sanchez e il ritorno di Pinamonti. A giugno, però, i nerazzurri potrebbero cambiare più di qualcosa.

Calciomercato Inter, Aguero più vicino: Lautaro verso il City

Tutto è legato alla partenza di Lautaro Martinez e al possibile arrivo di Sergio Aguero. Come riporta ‘Don Balon’, l’arrivo del Kun – che ha il contratto in scadenza nel 2021 – in nerazzurro sembra sempre più probabile e Guardiola è a caccia del sostituto. Il nome è quello di Patson Daka del Salisburgo, l’erede di Haaland che sta già facendo registrare gli stessi numeri. Sul gambiano c’è forte anche il Barcellona, che non ha intenzione di farsi scappare anche lui. Per questo i blaugrana lo vogliono assolutamente, con il City che alla fine dovrebbe virare direttamente su Lautaro Martinez. In questo modo tutti e tre i club sarebbero ‘sistemati’, con l’Inter che farebbe una maxi plusvalenza ritrovandosi in casa un top player preso a zero. E il ‘Toro’ che andrebbe da Guardiola, con la prospettiva di sognare ancora Messi, mai mollato realmente dal City.