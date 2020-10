Calciomercato, addio Juventus | Offerta shock dalla Premier

Offerta ‘shock’ dello United per Haaland, con Juventus e Real Madrid che si trovano ora spiazzati

Florentino Perez ha messo in cima alla sua lista un nuovo nome galactico. Si tratta di Erling Haaland, pronto a sostituire Karim Benzema. L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund sta mantenendo un’altissima media gol, soprattutto nelle competizioni europee, e ha dalla sua, oltre alla tecnica e la capacità di finalizzare al meglio l’azione, anche la giovanissima età. Attualmente, però, il più grande pericolo è rappresentato dalla concorrenza del Manchester United, che sta seguendo con grande attenzione le prestazioni del giocatore in Champions League: i Red Devils sarebbero pronti, secondo ‘Don Balon’, a pagare 150 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Un importo che va oltre i 100 che Perez sarebbe disposto a pagare e che metterebbe la squadra inglese in pole position per l’ingaggio del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> SONDAGGIO CM.IT | Haaland in Serie A è il sogno dei tifosi

Real Madrid, follie per avere Haaland

Sullo sfondo anche la Juventus osserva l’evolversi della situazione: già a gennaio c’era stato un primo approccio per provare a strappare l’attaccante alla concorrenza, ma tutto è stato rimandato. Il costo è molto alto e proibitivo per le attuali condizioni finanziarie della Vecchia Signora, ma i buoni rapporti con Mino Raiola, agente di Haaland, potrebbero permettere a Fabio Paratici di intavolare una trattativa proficua per entrambe le parti. Soprattutto a fronte del fatto che alla Juventus il giovane norvegese potrebbe condividere il reparto offensivo con Cristiano Ronaldo.

Mario Petillo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato, blitz in Italia per Raiola: da Donnarumma a Haaland, i dettagli

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo totale per Haaland