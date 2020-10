SONDAGGIO CM.IT | Haaland in Serie A è il sogno dei tifosi

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai nostri follower quale top player vorrebbero vedere in Serie A: trionfo di Haaland

Terminato ufficialmente il mercato, è tempo di sognare per i tifosi di Serie A. Tanti top player, infatti, non si sono mossi questa estate ma sembrano essere destinati alla partenza fra un anno. E allora abbiamo chiesto ai follower di ‘Calciomercato.it‘ quale grande giocatore sperano maggiormente di vedere nel campionato italiano in futuro. Il risultato è stato un plebiscito in favore di Erling Haaland, il classe 2000 che non smette più di infrangere record a suon di gol. Addirittura il 60,6% di coloro che hanno partecipato al sondaggio ha espresso la propria preferenza per il bomber norvegese. Al secondo posto, con il 16,9% dei voti si è classificato Sergio Ramos: il centrale è in orbita Juventus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Appena dietro al difensore del Real Madrid, si posiziona un giocatore seguito proprio dalle ‘Merengues’: Eduardo Camavinga. Il 14,1% dei votanti spera che qualche società italiana riesca a strapparlo dalle grinfie dei top club europei. Infine, con l’8,5% delle preferenze arriva anche Sergio Aguero: l’attaccante argentino sembra essere entrato nelle mire dell’Inter.