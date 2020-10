Mino Raiola in Italia quest’oggi: per il noto procuratore previsti contatti con Milan, Juventus e Inter. Da Donnarumma ad Haaland, i nomi

Blitz in Italia per Mino Raiola. Viaggio a Milano per il procuratore che approfitterà del suo soggiorno del nostro paese per avere contatti con diversi club. Raiola, riferisce ‘gazzetta.it’, sarà a Milano in giornata e potrebbe avere un contatto con il Milan. Inevitabilmente si parlerà del rinnovo di Gigio Donnarumma.

Il portiere è in scadenza a fine stagione e occorrerà stringere i tempi per prolungare il contratto visto che tra un paio di mesi il calciatore potrebbe anche accordarsi con un altro club. Il discorso sarà allargato anche ad Alessio Romagnoli: in questo caso la scadenza è 2022, ma serve comunque iniziare a gettare le basi per l’intesa.

Juventus e Inter, contatti con Raiola: anche Malen nel mirino

Ma non soltanto Milan nel viaggio in Italia di Raiola. Possibili contatti con anche Inter e Juventus. Con i nerazzurri ‘tranquilla’ al momento la situazione de Vrij, mentre non è da escludere un punto su Pinamonti. Il discorso potrebbe cadere anche su Donyell Malen, attaccante del Psv, accostato nei mesi scorsi proprio a Inter e Juventus.

Con i bianconeri Raiola potrebbe parlare anche di Haaland: lo scorso gennaio il norvegese scelte il Borussia Dortmund, ma la continua crescita dell’attaccante stuzzica la fantasia dei dirigenti juventini. Potrebbe essere lui uno dei profili per il grande colpo della prossima estate.

