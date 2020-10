Calciomercato Inter, rivincita sul Milan | Contatti con l’agente: arriva gratis

Svolta importante in chiave calciomercato Inter e calciomercato Milan. Marotta sorpassa Maldini: regalo a Conte

Sconfitta sul campo nel derby dello scorso 17 ottobre, l’Inter prova a prendersi la rivincita sul Milan sul terreno del calciomercato. In tale ottica si registrano importanti novità dalla Spagna: stando a quanto si legge sul portale iberico ‘Defensa Central’, infatti, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta avrebbe operato il sorpasso sul collega Paolo Maldini nella corsa a Luka Modric. Il Pallone d’Oro 2019 sta ritrovando una certa continuità con Zidane e vorrebbe finire la sua carriera al Real Madrid, ma il club di Perez non pare intenzionato ad offrirgli il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Qualora l’avventura in blanco terminasse, il centrocampista croato preferirebbe sposare il progetto di Conte piuttosto che quello di Pioli. Intanto, dopo quelli con il Milan, ci sarebbero stati dei contatti anche tra l’Inter e l’agente di Modric al quale sarebbe stato recapitato il seguente messaggio: “Siamo disposti ad aspettare fin quando serve“. Marotta prepara il colpo a costo zero.

